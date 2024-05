Kimberley hizo historia. El equipo de básquet de la institución, en su segunda temporada dentro de la Liga Federal pudo clasificarse a los playoffs que comenzarán el próximo sábado como locales ante Regatas de San Nicolás.

Uno de los jugadores de buen rendimiento en lo que va de la temporada es Joaquín Cabrera que se sumó para jugar este torneo y hoy puede disfrutar de un buen presente. El ex Peñarol habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) indicando que “la clasificación es lo que venimos trabajando durante el año, todo el equipo está muy comprometido desde que llegué al club, hay mucho profesionalismo. Con Quilmes que fue el primer partido del Play-In lo sacamos adelante rápido pero con Independiente empezamos más complicados y lo pudimos dar vuelta”.

Es que ante los tandilenses empezaron con un 0-14 que parecía que los complicaría, pero pudieron salir de ese momento: “Fue difícil, ellos empezaron a meter todos los triples y nosotros erramos todo. Después de un minuto de Tumminello, teniendo en cuenta que tenemos a Maciel en el equipo que tiene mucha experiencia y un base muy sólido como Lofrano, fuimos acortando un poco la diferencia. El equipo estuvo sólido y a la altura. Es muy importante salir de los baches rápido”.

Si bien pudieron mejorar a lo largo de la competencia, se quedaron con sabor a poco en la fase regular donde cosecharon un récord 4-7: “A veces en estos torneos cortos, no se termina de reflejar lo que un equipo es en la tabla. Más allá de eso, tenemos un equipo joven, para muchos es la primera experiencia y tardamos un poco en acomodarnos. Fuimos de menor a mayor y llegamos muy bien a los playoffs. El balance termina siendo super positivo, tenemos una ilusión tremenda”.

Ahora saben que empieza otra historia, más allá de la presión que tenían en el Play-In porque empezarán a jugar contra equipos de mayor jerarquía. “Cuando empiezan las etapas eliminatorias, es como un torneo diferente. Nosotros queremos ganar y saldremos con todo desde el principio. Regatas salió primero en su grupo pero nosotros saldremos a competir y esperamos ganar en casa. Esto es un empujón anímico tremendo por lo importante que es para la institución llegar hasta acá. Es algo que nos merecemos”.

Para Joaquín la posibilidad de jugar en el “Dragón” es especial por el momento que estaba atravesando cuando decidió bajar a la Liga Federal: “Cuando empezó el año estaba lesionado, venía de un año estar parado. Empecé a jugar Liga de Desarrollo en Peñarol y no tenía minutos en Liga. Quería un torneo profesional, le escribí a Juan Pablo Tumminello para ver si me podía sumar como ficha Sub-23. Hablamos, me parece que es un club muy ordenado, que se toma en serio las cosas y tiene mucho espacio para la mejora individual. Me llamó la atención lo que te da el club”, remarcó.

Si bien quedó atrás, la lesión que le tocó atravesar no fue nada sencilla: “Fue una de las peores etapas de mi vida, estuve 8 meses en recuperación y en el primer entrenamiento que tuve para volver, me desgarré el isquiotibial y estuve cuatro meses más afuera. Tuve que pasar todo eso, viendo tan cerca la posibilidad de seguir en la Liga Nacional”, recordó.

Cabrera ahora es una pieza importante de un equipo que aspira a seguir haciendo historia dentro de esta complicada Liga Federal.