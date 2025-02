La marplatense Agustina Giardini logró subirse a lo más alto del podio con el Club San Martin Pacífico de Mendoza en la Liga Federal 2025 que tuvo lugar en la ciudad de San Juan.

Después de un largo proceso que comenzó en Mar Chiquita Voley cuando tenía 10 años, dio un paso fundamental para su carrera ganando este torneo y además, consiguiendo un ansiado ascenso en uno de los escenarios más importantes del país como el Estadio “Aldo Cantoni”.

En diálogo con Marca Deportiva, la jugadora marplatense de 18 años comentó que “en torneos como la Liga Federal, que son nacionales, uno siempre quiere estar y quiere jugar. Estuvimos entrenando un montón, la verdad antes del torneo nos preparamos durante dos meses haciendo doble turno y con mucho hincapié en la parte física”.

Esa base estaba hecha, pero había que ver como respondía el grupo en competencia y ahí no tuvieron mayores inconvenientes: le ganaron 3-0 a DARD, luego 3-1 a la Universidad Nacional de San Juan y 3-0 a Almafuerte en la fase regular. Ya en octavos de final eliminaron a Juventud Agraria de Colón por 3-0, luego a Hispano de San Juan también por 3-0 y ya entre los cuatro mejores tenían otro gran desafío. Le ganaron 3-1 a Unión Oncativo y llegaron a la final ante Club Mendoza de Regatas a quien superaron contundentemente por 3-0.

“Fuimos creciendo mucho como equipo y cada una individualmente partido a partido, lo que nos permitió llegar lo mejor posible a las instancias finales. Íbamos a buscar el ascenso y estar en una final, por suerte se nos dio y pudimos ganar la final tres cero, que fue una cosa increíble”, recordó Agustina, hermana menor de Juana Giardini que es otra de las jugadoras marplatenses destacadas.

Para una jugadora joven y aún en crecimiento, este tipo de experiencias será muy importante por eso destacó todo lo que pudo aprender tanto desde el juego como en lo personal: “Fue un torneo muy bueno, tanto en la parte deportiva como en la grupal. No conocía a las chicas y en los dos meses que estuvimos entrenando y durante el torneo, la verdad que las fui conociendo a cada una y fue un grupo humano hermoso, así que me llevo mucho aprendizaje en cuanto a lo deportivo y muchas amistades y gente linda en cuanto a lo personal. Estoy muy agradecida con el club, es muy ameno, muy social, me recibieron desde el principio increíble, así que muy agradecida con el club y con toda la experiencia que pude ganar en la Liga Federal”.

Fue sólo un paso más para su carrera porque ya está pensando en nuevos desafíos como tratar de ganarse un lugar en el equipo de División de Honor de Boca donde estará el resto del año: “ya terminé el proceso de liga, volví unos días a casa a descansar y estoy en viaje a Buenos Aires para reincorporarme en Boca. Este año voy a jugar en el equipo sub 21 en las inferiores y también voy a formar parte del plantel de División de Honor. Estoy muy contenta y preparada para entrenar y que venga lo mejor para este año”, concluyó.