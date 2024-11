Kimberley logró el primer gran objetivo de la larga temporada de básquet que se propuso. El “Dragón” logró el pasado viernes la victoria clave que necesitaba para asegurarse la plaza en la Liga Federal e ir por más en lo que resta del Pre-Federal.

El entrenador del equipo marplatense, Juan Pablo Tumminello habló sobre la importancia de este paso en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Pudimos lograr el objetivo el partido pasado frente a Unión y Progreso, pero fue un camino duro. Nosotros sabíamos que los partidos del pre-federal son complicados, sobre todo por las localías de cada uno de los equipos que participan, pero por suerte pudimos cerrar esto un par de fechas antes del final la fase regular, que era uno de los objetivos importantes del año”.

Es sólo un paso de un larguísimo camino que ahora tendrá que iniciar Kimberley a partir de ahora para llegar al durísimo Federal: “Por el formato del torneo Pre-federal y lógicamente del Federal a continuación, se hacen torneos muy largos, procesos largos, con poco tiempo de pausa entre ellos. Creo que los chicos lo llevan muy bien, nosotros también, en el cuerpo técnico estamos tratando de disfrutarlo, pensando que es algo largo y cansador, pero sinceramente lo disfrutamos, disfrutamos el día a día, el grupo tiene una convivencia excelente y eso ayuda claramente a poder sobrellevar una exigencia tan prolongada”.

Con un nivel de competencia desbloqueado, el trabajo no se terminó porque ahora quieren quedarse con el título provincial que además le servirá de preparación para la tercera experiencia en el Federal de manera consecutiva: “El objetivo que teníamos era la clasificación, mientras más arriba podíamos estar; mejor porque también nos permite participar de una instancia de cierre de torneo Pre-Federal que es el Final Four. Estamos contentos de lograr la clasificación que era el objetivo y ahora tratamos de enfocarnos en lo que es el cierre del pre-federal que nos interesa mucho. Queremos poner a prueba todo lo que hemos progresado y claramente darle un buen cierre al torneo”.

Como siempre Kimberley apuesta a un grupo de jugadores que tienen una historia entre ellos y que año a año tratan de perfeccionarse en base a la experiencia. Si bien es largo y cansador el año de competencia, saben que es algo que los puede ayudar: “Nosotros apostamos a eso, a los procesos largos, a tratar de establecer una identidad y que el equipo fluya con el paso del tiempo. Por supuesto que no vamos a apostar por el armado de un equipo con un presupuesto muy alto y tratar de resolver a corto plazo porque no es la realidad de nuestro club hoy. Siempre intentamos mantener una gran base del equipo que viene trabajando hace algunos años y desde ahí aprovechar esa ventaja del conocimiento entre los jugadores, el conocimiento de la idea de juego y que cada vez sea más natural jugar de determinada manera. No estamos pendientes de los presupuestos de los equipos que compitan con nosotros, sino de tratar de ser nosotros los que vayamos mejorando”.