Kimberley comenzará este viernes su participación en el Torneo Pre-Federal siendo el único representante de Mar del Plata en la búsqueda de una plaza en la Liga Federal 2025. No será un campeonato más porque hay características este año que lo hacen más complejo.

El entrenador del "Dragón" es Juan Pablo Tumminello y habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre este nuevo inicio: "con este formato de torneos, entre el Pre-Federal y el Federal se hace una temporada larguísima. Estamos con muchas ganas y ansiedad".

Han tenido una baja y una alta en el plantel que será básicamente el mismo que en la temporada anterior: "se mantiene casi en su totalidad el mismo grupo. Sumamos a Tomás Gómez Colloca que viene de Unión, un alero con características que no teníamos y nos viene muy bien para el plantel; pero también tuvimos la baja de Joaquín Cabrera que se fue a Unión Vecinal de La Plata. No costó mucho lograrlo porque son jugadores que están muy identificados con el club, no hubo que convencerlos demasiado".

El gran objetivo es clasificar a la tercera Liga Federal consecutiva y saben que, en caso de conseguirlo, tienen un largo camino por delante: "Al hacer un proceso largo, la forma de juego y la identificación de un estilo se va puliendo; es una ventaja. Cuando recorres una Liga con otra exigencia como el Federal te hace ver cuales son las necesidades que tenemos para mejorar. Sabemos que es un torneo muy difícil, distinto al de otras temporadas".

Lo que cambiará en la presente temporada es que no habrá rivales marplatenses y eso complica económicamente porque tendrán que viajar mucho: "es un torneo ida y vuelta, somos el único representante de la ciudad y hay que viajar mucho más que la temporada pasada. Hay equipos de Olavarría, Tandil, Tres Arroyos y Necochea. Son muchos kilómetros y eso cambia la semana de entrenamiento. Esta vez quieren hacer un cierre provincial armando un Final Four con los mejores equipos de la zona norte y la zona sur. Eso lo hará muy competitivo y atractivo", analizó Tumminello.

A partir de estos largos años de competencia, han podido desarrollar jugadores juveniles que es uno de los puntos claves del camino que ha decidido llevar adelante Kimberley: "Uno de los objetivos del proyecto es el desarrollo de jugadores, después si siguen con nosotros, mejor; pero tienen la posibilidad de competir a un nivel alto como la Liga Federal y de ahí saltar a otras ligas para seguir haciendo sus carreras deportivas".

Por el momento, han logrado darle continuidad a un trabajo progresivo que incluso, ha ido mejorando los resultados deportivos y hoy se sienten parte de la Liga Federal aunque deban ratificar la plaza año tras año: "Cuando se planificó el proyecto no esperábamos en tan poco tiempo estar establecidos en una competencia como el Federal. El proyecto acompaña para que esto se vaya dando, lo más difícil es tratar de sostenerlo sobre todo desde la parte económica. Este formato del pre-federal lo hace muy complejo. En el club hay gente aportando lo suyo para seguir en competencia", finalizó.