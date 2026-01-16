El Concejo Deliberante reconoció al peleador de UFC Kevin Vallejos
El deportista nacido en Batán fue reconocido por su desempeño en UFC Vegas 112 y su trayectoria en artes marciales mixtas.
El deportista nacido en Batán fue reconocido por su desempeño en UFC Vegas 112 y su trayectoria en artes marciales mixtas.
El marplatense Kevin Vallejos peleará el 15 de marzo ante SeungWoo Choi en Las Vegas, haciendo su debut en UFC y contó sus sensaciones en Marca Deportiva.
El marplatense Kevin Vallejos ganó por puntos en fallo unánime ante Danny Silva en su segunda pelea dentro de la franquicia UFC. Esta vez tuvo que trabajar el combate y lo hizo de muy buena manera.
El marplatense habló con Marca Deportiva desde Las Vegas donde el próximo sábado hará su debut en la franquicia UFC en un hecho histórico para la ciudad.
El marplatense sumó su segunda victoria en la franquicia más importante de MMA al imponerse por decisión unánime ante Danny Silva en Las Vegas. En diálogo con Marca Deportiva, destacó la importancia del combate, su evolución como peleador y el respaldo del equipo argentino.
El "Chino" Kevin Vallejos está en categoría y peleará este sábado en el UFC Las Vegas 104 ante el coreano SeungWoo Choi. El evento cuenta con transmisión de ESPN.