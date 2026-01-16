Kevin Vallejos volvió a brillar en UFC: “Era momento de mostrar otras herramientas”

El marplatense sumó su segunda victoria en la franquicia más importante de MMA al imponerse por decisión unánime ante Danny Silva en Las Vegas. En diálogo con Marca Deportiva, destacó la importancia del combate, su evolución como peleador y el respaldo del equipo argentino.