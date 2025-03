Kevin Vallejos se transformó en una de las gratas noticias deportivas para Mar del Plata en el 2025. El pasado sábado se transformó en el primer marplatense en debutar en UFC y encima lo hizo con un gran KO que le permitió ganarse también un buen espacio en la velada que se llevó adelante en Las Vegas.

De regreso en Mar del Plata, el “Chino” habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre todo lo que sucedió luego de la victoria ante el coreano Choi: “Es una locura, un sueño hecho realidad. Ya de por sí pelear en UFC es difícil y después haber debutado y noqueado, la verdad que es un sueño todo lo que se me vino después la gente, los medios, como UFC me trata…es un sueño hecho realidad”, reiteraba.

La adrenalina fue total, pasaron muchas cosas inmediatamente después del KO pero confesó que no tenía memoria de lo que había pasado: “terminé la pelea y no me acordaba de nada, tuvimos que hacer las notas, yo no me acordaba de nada de la adrenalina, qué pasó, cómo quedé, cómo gané, no sabía nada. Después empezamos a ver los videos, a ver cómo gané, qué hice, no me acuerdo ni lo que había dicho en las conferencias. La verdad que fue una locura, todo”.

Disfrutar de una noche con tantas presiones, puede ser dificultoso pero en la previa las sensaciones ya eran más buenas: “la caminata previa a subir a la jaula es el momento más difícil para mí, porque es donde empiezan todas las dudas, todo el pensamiento, los miedos, toda esa mezcla de sensaciones. Obviamente pude disfrutar el caminar, la verdad que es algo hermoso, lo pude disfrutar al máximo".

Poner en el centro de la escena a las Artes Marciales Mixtas también es algo importante para aquellos que practican la disciplina: “Es un deporte muy sacrificado, que refiere muchísimas horas de entrenamiento, se gasta mucho dinero, se gasta el cuerpo, la verdad que es un deporte muy hermoso. Hay mucha gente que me escribe por mensaje, comentarios y la verdad que me pone hasta nervioso. Después veo gente feliz por cómo gané, por ganar, por lo que vengo haciendo y la verdad que me pone muy contento. Es un honor que gente se inspire al verme o ver que vengo desde cero y puedo llegar, es algo hermoso, pero la verdad que no me pongo a dimensionar que hay gente que inspira conmigo”, indicó Vallejos.

Ahora tendrá que esperar por una nueva presentación pero tuvo una pelea corta y casi sin desgaste por lo que, en cualquier momento, una nueva fecha puede golpear a su puerta. Lo que explicó Kevin son las maneras en las cuáles se puede acceder a un segundo combate: “tenemos opciones como por ejemplo picanteársela a alguien o cosas así como para llamar la atención y que la gente pida esa pelea. Podemos pedir que nos gustaría pelear en tal fecha y capaz que nos prestan atención o simplemente sentarnos, seguir entrenando y esperar. Nosotros esperamos pelear en julio, siento que es una buena fecha, me da tiempo a descansar, a disfrutar de Mar del Plata, a seguir entrenando, seguir mejorando y pelear en julio contra quien sea y donde sea”.

Luego del resultado más importante de su vida, se animó a desafiar a Jean Silva quien ya le ganó al marplatense en el Dana White Contest Series y ahora quiere revancha: “es una pelea que yo sé que no se va a dar ahora, sino con el tiempo. Él está mucho más adelante que yo, tiene más peleas, así que esperamos la esperamos pero no ahora, sino en un futuro”.

Todo lo que pasó después del triunfo y antes de su presentación, le cae perfecto a su personalidad. No le esquiva al micrófono y las cámaras, sabe lo que tiene que hacer y es un ventaja en un lugar donde todo eso le da un valor agregado a los deportistas: “No deja de ser un show, es un deporte, pero UFC es un show, busca peleadores que generen eso en la gente, que busque picantear, que llame la atención. Es como es un show realmente, no solamente es pelear y ser bueno peleando, también tenes que ser bueno en vender tus peleas”, afirmó Vallejos finalmente.