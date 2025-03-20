Kevin Vallejos de vuelta en Mar del Plata luego de ganar en UFC: "lo pude disfrutar al máximo"
El marplatense Kevin "Chino" Vallejos habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de su gran debut el sábado en Las Vegas dentro de la franquicia UFC.
El marplatense Kevin "Chino" Vallejos habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de su gran debut el sábado en Las Vegas dentro de la franquicia UFC.
El peleador marplatense afrontará este sábado su segunda presentación en la compañía más importante de artes marciales mixtas. Desde Las Vegas habló del sacrificio, la emoción de compartir cartel con compatriotas y cómo encara este nuevo desafío.