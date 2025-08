Después de un debut impactante en UFC, el marplatense Kevin Vallejos volverá a subirse al octágono este sábado 2 de agosto para afrontar su segunda pelea en la promotora más importante del mundo de las artes marciales mixtas. Y lo hará con una particularidad: nuevamente en una cartelera estelar, algo que no deja de sorprenderlo enfrentándose con el estadounidense Danny Silva: “La primera vez me sorprendió muchísimo, pensé que me habían puesto de lástima por el evento, y esta vez me pone muy contento que me vuelvan a elegir”, confesó.

Vallejos atraviesa su campamento lejos de casa, en Brasil, donde se entrena para continuar su evolución como peleador profesional. “Es difícil, sinceramente yo amo Argentina, amo estar con mi gente, con mi familia, con mi novia. Pero esto es un sacrificio. Quiero darles una vida mejor y eso forma parte del proceso”, reconoció en la antesala del combate.

Con raíces fuertes en el boxeo, su estilo de striking potente y agresivo ha llamado la atención desde su llegada al circuito internacional. Según explicó, esto tiene un origen claro: “En Argentina no hay wrestling como en otros países, entonces el striking siempre fue fuerte. En mi etapa amateur entrenaba con boxeadores porque no tenía compañeros de MMA, por eso fui puliendo ese aspecto. Me gusta el cruce, me gusta noquear”.

El marplatense también destacó el orgullo de compartir este presente con otros representantes argentinos que comenzaron su camino en torneos locales: “Es hermoso porque somos amigos. Salimos de un evento en Argentina como Samurai Fighting, con Ailín, Esteban, Prado… y encontrarnos en la UFC es un plus. Siempre nos apoyamos, seguimos en contacto, es muy especial”.

En cuanto al duelo que se le viene, Vallejos no esquivó la sinceridad: “Miedo, nervios… siempre los tengo y los voy a tener. Cada rival es diferente, pero entrené con todo tipo de peleadores y me siento preparado. Estoy nervioso, pero sé que voy a llevarme la victoria esta noche porque vengo entrenando para eso”.

Kevin Vallejos está listo para dejar otra vez su huella. No sólo representa a Mar del Plata en lo más alto del MMA mundial, sino que lo hace con la autenticidad y convicción de quien sabe lo que le costó llegar hasta acá.