El Concejo Deliberante expresó su reconocimiento al atleta Kevin Axel Vallejos por su destacada actuación en el evento UFC Vegas 112 y su trayectoria en las artes marciales mixtas. “Es una ayuda no sólo para mí, sino para muchos chicos que llegan desde atrás. Ojalá haya más reconocimiento al deporte de contacto. No me olvido de dónde vengo y me siento feliz por el apoyo”, agradeció el deportista.

Vallejos nació el 8 de diciembre de 2001 en Batán y compite profesionalmente en la división peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la organización de mayor nivel competitivo a escala mundial en artes marciales mixtas.

Durante 2025 disputó tres combates oficiales en la UFC, en los que obtuvo tres victorias consecutivas. En diciembre logró una actuación histórica en UFC Vegas 112 al derrotar por nocaut al georgiano Giga Chikadze, resultado que le permitió ingresar por primera vez al Top 15 mundial de su división, alcanzando la 13ª posición del ranking oficial.

Con este logro, Vallejos se convirtió en el tercer peleador argentino en integrar un ranking oficial de la UFC, junto a Santiago Ponzinibbio y Ailín Pérez, consolidándose como una de las principales referencias del deporte a nivel nacional e internacional.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Gabriela Azcoitía, quien presidió el acto. En el encuentro participaron también los concejales Ricardo Liceaga Viñas, Ariel Bordaisco, Vilma Baragiola, Noelia Ríos, Solange Flores y Melisa Centurión, junto a dirigentes deportivos, referentes del boxeo, familiares, amigos, el entrenador y compañeros de entrenamiento del deportista.

