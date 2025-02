El sueño está cada vez más cerca. El próximo 15 de marzo, Kevin “Chino" Vallejos hará su primera pelea en UFC marcando la historia de las Artes Marciales Mixtas para Mar del Plata, siendo el primero de nuestra ciudad en participar de esta franquicia.

Será nada menos que en Las Vegas ante el coreano SeungWoo Choi en un combate que estará enmarcado en Peso Pluma. Mientras todavía se encuentra en Mar del Plata y horas antes de emprender camino hacia Brasil, el marplatense habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Esperamos un poco de tiempo para que saliera la pelea, pero vamos a viajar a Brasil a preparar todo el campamento. Estaré en Sao Paulo donde hay más competidores de esta disciplina y a preparar los últimos retoques”.

Ha tenido un tiempo de espera antes de que se confirme esta fecha y luego de ganar su contrato con UFC ganando en el Dana´s White, torneo que abre las puertas hacia la franquicia: “Después de que terminé mi Contender, lo único que hicimos es seguir entrenando, buscando una posibilidad de alguna pelea pronto, ya que salí bastante ileso de mi pelea, solamente una pequeña lesión en la mano que se recuperó rápido y seguimos entrenando y en la expectativa de que en algún momento nos llamen, ya que UFC no te llama con mucha anticipación, por lo general es un mes o menos, así que tenemos que estar siempre atentos y listos”.

El escenario de la primera pelea que tendrá, parece propicio para sus características, según explicó él mismo: “no es un rival muy diferente a los que vengo enfrentando. Son personas muy altas, su físico es mucho más delgado que el mío, hay que ver cuánta resistencia tiene, es mucho más largo, una altura muy parecida con el que peleé en el Contender, cuando gané mi contrato. Es un trabajo muy parecido a ese que vamos a hacer ya que son muy similares. Es una persona técnica pero sin poder, así que tenemos un poco de ventaja en eso”. Con ese contexto planteado, sabe que hay una estrategia clara que debe cumplir: “Lo que tengo que buscar es achicar la distancia y conectar los golpes a la corta que es mi fuerte, para evitar su distancia. Él mide 1,83 metros y yo mido 1,70; hay 13 cm de diferencia”.

Sabe que es una gran oportunidad pero a la vez, un escalón más del camino que supo construir todos estos años y que lo podría llevar a cumplir su sueño máximo: “es un pasito más de un paso a paso pensando en un futuro, a lo que venimos aspirando hace un montón de tiempo. Gracias a Dios se me dio la oportunidad ya de pelear, representar a Argentina. Es un paso más hacia el sueño de ser el campeón, todavía necesito muchas peleas pero no es imposible”.

Como todo deportista amateur en Argentina es difícil sostener el rendimiento cuando no se pueden pagar los recursos necesarios y, en ese sentido, se sintió un privilegiado: "Recibí mucho apoyo, mucho cariño de la gente, gracias a Dios siempre estuvieron atentos. La verdad que Argentina es un lugar donde al deportista de esta disciplina no lo ayudan tanto porque no es un deporte muy conocido ni muy valorado. Siento que es un deporte muy hermoso, si se lo ponen a ver, si lo analizan, es muy sacrificado, tenemos que entrenar mínimo a veces tres veces al día, dos veces al día, es una dieta estricta, son muchos gastos. Ojalá en un futuro sea mucho más conocido para que muchas empresas puedan ayudarnos porque realmente está lleno de peleadores con muchísimo talento pero muy poco recurso. Gracias a Dios yo tuve apoyo de mi familia, de amigos, de mi equipo para poder llegar a donde estoy hoy en día, pero hay mucha gente que tiene mucho talento y no llega por la situación económica, no puede pagar una dieta o el gimnasio.