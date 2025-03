Todos los nervios, la adrenalina y la expectativa está cada vez más cerca de terminar. Este viernes por la tarde, se realizó el pesaje oficial del UFC Las Vegas 104, evento de Artes Marciales Mixtas que contará con el debut en esta franquicia del marplatense Kevin Vallejos.

El “Chino” que rápidamente por su manera de ser, se ganó un lugar en el corazón de los que manejan este circuito, pudo superar el paso previo a su debut que era la balanza por lo que este sábado estará en octógono enfrentando al coreano SeungWoo Choi.

Vallejos dio 145,5 libras en el pesaje, por lo que quedó encuadrado en la categoría Pluma que tiene como límite las 146 libras. Su rival, más alto, dio justo en el borde de lo permitido (146) para que sean una de las peleas esperadas en el cronograma de mañana.

Con 23 años, tendrá esta primera oportunidad dentro de la UFC y lo respalda un récord de 14-1 con 10 KO. Además, viene de un gran triunfo en su última presentación por el Dana White´s Contest Series ante el, hasta ese momento invicto, Cam Teague en una gran pelea que se resolvió en el primer asalto el pasado septiembre.

El coreano, por su parte, llega a esta pelea con 32 años y luego de una dura derrota ante Steve Garcia en el primer round el pasado julio. Su récord es de 11-7 con 7 definiciones categóricas.

Una vez que ingrese a cumplir su sueño y el de muchos peleadores de nuestro país, será el quinto argentino en actividad dentro de la UFC, lo cuál lo transforma en un verdadero privilegiado. Sólo se mantienen activos hoy Santiago Ponzinibbio y Francisco Prado (welter), Esteban Rivovics (Ligero) y Ailín Pérez (Gallo).

La noche que tendrá transmisión en vivo por ESPN+ contará con trece peleas teniendo como combate de fondo el duelo entre Marvin Vettori vs Roman Dolidze.

CRONOGRAMA DE COMBATES - UFC Vegas 104

Marvin Vettori vs. Roman Dolidze

Elizeu Zaleski vs. Chidi Njokuani

A. Hernandez vs. Kurt Holobaugh

D. Blackshear vs. Cody Gibson

D. Nurgozhay vs. B. Ribeiro

Kevin Vallejos vs. Seung Woo Choi

W. Cortes-Acosta vs. Ryan Spann

Su Young You vs. AJ Cunningham

Josias Musasa vs. Carlos Vera

Sam Hughes vs. S. Luciano

André Lima vs. Daniel Barez

Josiane Nunes vs. P. Cachoeira

Yuneisy Duben vs. Carli Judice