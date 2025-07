El próximo 2 de agosto, Kevin “Chino" Vallejos tendrá su segunda presentación en UFC superando una nueva barrera para un peleador marplatense dentro de la franquicia destacada de Artes Marciales Mixtas.

Luego de la confirmación de su enfrentamiento con el estadounidense de origen mexicano Danny Silva, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que representa esta oportunidad: ""Gracias a Dios se nos dio ya la segunda pelea en la compañía. Estábamos esperando que sea para julio, pero la verdad que bien, me da tiempo a hacer un campamento, hacer entrenamiento y estoy contento que me tengan en cuenta otra vez".

Delante tendrá otro buen boxeador para medirse porque también es su fuerte y por eso promete ser una lucha interesante: “Es un peleador bueno, es una pelea muy buena para mí”, aseguró Vallejos.

Desde aquella presentación en UFC donde consiguió un KO en el primer round, encontró una exposición que le terminó sirviendo para que, incluso, lo pueda apoyar de otra manera: “Mucha gente se ha acercado, muchos sponsors se han acercado, gracias a Dios, para darnos una mano que siempre hace falta porque es un deporte en donde no te pagan nada, así que eso me ha ayudado mucho, la repercusión que tuvo el debut y el knockout. No tengo nombre todavía como para hacer grandes cosas, pero estamos en camino a eso”.

Al igual que en su primera pelea en la franquicia, hará desde la semana que viene un campamento de entrenamiento en Brasil para medirse con peleadores de distintas características, pero principalmente más altos y zurdos como el que tendrá delante el 2 de agosto. Luego viajará a Las Vegas para instalarse en los gimnasios de UFC en el tramo final de la preparación.

Puede interesarte

Sabe que necesita muchas cuestiones complementarias además de ser un buen peleador y ganar todos los combates. Eso es algo que también trabaja: “Esto también es un show, así que creo que lo mejor también es ser alguien llamativo para la compañía, alguien llamativo para la gente. Es también parte del progreso para ser una estrella seria en la compañía. No solamente saber pelear, sino también venderse, saber hablar con el público, vender las peleas, creo que eso también es muy importante”.