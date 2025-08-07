El marplatense Kevin Vallejos continúa consolidando su carrera en UFC con una sólida actuación en Las Vegas, donde venció al estadounidense Danny Silva por decisión unánime. Ya de regreso en la ciudad, el peleador analizó el combate y su presente deportivo en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9)

Aunque no hubo finalización por KO, la contienda dejó buenas sensaciones para Vallejos: “La idea es seguir evolucionando y seguir demostrando el nivel que uno tiene. Esta fue una pelea donde tuve que recurrir a otros recursos”, indicó.

La victoria fue clara, pero no sencilla: “Silva no solo aguantaba mucho, sino que sabía sacarse los golpes. Era un buen boxeador, un rival fuerte, así que estoy contento con esta nueva experiencia”, dijo. De hecho, anticipó que sería un duelo largo: “Sabía que iba a ser una pelea a tres rounds, alguien duro que no lo iba a poder bajar tan fácil, así que no me llevé ninguna sorpresa”.

Uno de los aspectos más destacados fue el dominio en el segundo asalto, algo que también fue notado por el público. “Le pegué mucho y no lo marqué demasiado. Aguantó el castigo”, reconoció Vallejos, que también resaltó el crecimiento técnico que evidenció: “Muchos me marcaban como striker puro, pero era momento de demostrar que también tengo otras herramientas”.

Más allá del triunfo personal, la noche en Las Vegas tuvo un tinte especial para el contingente argentino: “Nos llevamos dos victorias para Argentina, pero además estábamos los cinco peleadores UFC ahí, todos juntos. El apoyo siempre se siente, no solo de los argentinos, también de chilenos, brasileros y mexicanos. Cada vez se nos suma más gente y eso me pone muy contento”, celebró.

En cuanto al impacto que puede tener este triunfo en su carrera, no dudó: “Fue una experiencia nueva que me va a hacer crecer mucho más. Todavía hay errores que sigo cometiendo, así que hay que aprender y seguir evolucionando”, sostuvo.

Por estas horas, el marplatense se somete a controles médicos para confirmar que no hay lesiones de gravedad: “Somos gente acostumbrada al dolor y a veces no percibimos todo. Esta semana veré a los médicos y si está todo bien, el lunes ya empiezo a moverme de vuelta, tranquilo, sin desesperarme”.

Por último, reconoció que, si bien estaba confiado en su desempeño, siempre hay incertidumbre en las decisiones de los jueces: “Sentí que gané, pero uno desde adentro siempre tiene dudas. Más con lo que había pasado con un compañero argentino que para mí había ganado y le dieron la pelea al rival. Hasta el último momento hay que esperar”.