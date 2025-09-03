Octavo día de caminata: Marcelo González sumará más de 330 kilómetros
Inició la jornada desde Faro Norte y ya completó un extenso recorrido por la costa, pasando por Punta Mogotes, Alfar y la zona de Acantilados.
Inició la jornada desde Faro Norte y ya completó un extenso recorrido por la costa, pasando por Punta Mogotes, Alfar y la zona de Acantilados.
El empresario y candidato a concejal por Construyendo Porvenir, Marcelo González, inició la jornada en la zona sur de la ciudad, compartió momentos con familias y vecinos, agradeció en la Gruta de Lourdes y sigue firme en su desafío de 404 kilómetros a pie por Mar del Plata y Batán.
La misa central será celebrada por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, el domingo a las 7, frente a la basílica de Luján.