El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) anunció una serie de actividades que se desarrollarán entre este jueves 30 de y el domingo 2, con propuestas destinadas a escuelas, clubes, instituciones y vecinos de todas las edades.

Entre las iniciativas destacadas, se realizarán las semifinales del programa El patio es tu aula, una propuesta educativa que promueve el trabajo en equipo mediante el deporte y la recreación. Participan estudiantes de quinto grado de escuelas municipales, provinciales y privadas. Las competencias se llevarán a cabo en el Polideportivo Las Heras.

Mañana de 09:00 a 11:30 competirán las escuelas de gestión privada: Instituto Argentino Modelo, Instituto Julio Verne, Instituto Albert Einstein, Instituto Peralta Ramos, Instituto Educativo Yumbel y Colegio Nahuel Huapi. El viernes habrá dos turnos: por la mañana, de 09:00 a 11:30, participarán las escuelas municipales N°3, 4, 5, 8, 9 y 12; por la tarde, de 14:00 a 16:00, será el turno de las escuelas provinciales N°3, 8, 42, 49, 60 y 79. La gran final se disputará el 14 de noviembre.

El sábado 1 se realizará el encuentro anual de las Escuelas de Básquet coordinadas por el EMDER. La jornada tendrá lugar en el Polideportivo Colinas (Einstein 1502), de 09:30 a 13:00, con la participación de niños y jóvenes que asisten a las clases municipales.

También el sábado, de 08:30 a 18:00, se desarrollará un encuentro de Natación Artística en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, organizado por el Club Atlantis. La actividad reunirá a nadadoras de distintas edades en una jornada de exhibición y camaradería.

El domingo 2 comenzará con la Correcaminata Solidaria organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), en el Corredor Saludable. La largada será a las 08:00 y se podrá participar en dos distancias: 3K y 7K. Lo recaudado será destinado a comedores comunitarios. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 30.

A las 10:00, en Batán, se realizará la Caminata Solidaria Prevenir es curar, con punto de partida en la plaza central ubicada en la colectora de la Ruta 88, entre Ramón Carrillo y 33 bis. Esta actividad había sido reprogramada por condiciones climáticas.

Finalmente, el domingo de 09:30 a 12:30 se llevará a cabo un encuentro de yoga en la Base de Campamento Arroyo Lobería (km 24,5 de la Ruta 11), un entorno natural ideal para la práctica. Participarán asistentes de las clases municipales que se dictan en los polideportivos Las Heras, Centenario y Colinas, así como en centros vecinales y de jubilados de distintos barrios de la ciudad.