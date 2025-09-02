El día comenzó en Cerrito Sur, donde Marcelo González pasó la noche tras ser recibido por una familia marplatense. En la casa de Luquita, Flor, Santino y Danilo compartió un desayuno y charlas cercanas, antes de retomar el paso firme que caracteriza a la caminata: menos de un minuto por cuadra.

Con 250 kilómetros ya recorridos desde que inició el desafío el 27 de agosto, la meta de esta jornada es alcanzar los 290 kilómetros, dentro de un total de 404 que lo llevarán a atravesar Mar del Plata y Batán barrio por barrio.

Durante la mañana, González avanzó por distintas calles de la zona sur, acompañado por vecinos y por su equipo de trabajo. En cada parada, el contacto directo fue el eje: escuchar necesidades, recibir propuestas y compartir preocupaciones.

Uno de los momentos centrales se dio al mediodía, cuando visitó la Gruta de Lourdes, donde se detuvo a agradecer como gesto de fe y de compromiso personal. Allí se sumaron vecinos que, sorprendidos por la caminata, se acercaron a saludarlo y a contar sus experiencias.

La marcha continuará luego por otros sectores de la zona sur. González subrayó que la caminata es una manera de hacer en vez de prometer: “Caminar cuadra a cuadra es la mejor forma de entender lo que pasa en cada barrio”.

Con paso constante y el mensaje "Marcelo sos vos", González avanza hacia el cierre del sexto día, que lo dejará cerca de los 290 kilómetros recorridos. Allí, en una vivienda particular de la zona, se alojará para descansar y reponer energías antes de encarar una nueva jornada.

"La Topadora" González tiene un objetivo claro: 404 kilómetros en diez días, una distancia que simboliza el compromiso de recorrer la ciudad entera sin actos masivos, sino con cercanía, diálogo y presencia cotidiana.

“Este desafío es estar en la calle, escuchar, compartir la vida de los marplatenses”, concluyó.

