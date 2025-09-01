Marcelo González llegará hoy a los 250 kilómetros en su sexta jornada de caminata por Mar del Plata
Esta tarde, el candidato a concejal por Construyendo Porvenir continuará su marcha hacia el Hospital Privado de Comunidad, y luego llegará a la casa de una familia en Cerrito y 55, que lo recibirá para pasar la noche y compartir una cena.
En medio de la lluvia torrencial que cubrió la ciudad durante la mañama, Marcelo González no se detuvo. El candidato a concejal por Construyendo Porvenir continuó hoy su caminata de 404 kilómetros por Mar del Plata y Batán, con el objetivo de escuchar de cerca a los vecinos en cada barrio.
La jornada comenzó a las 07:20, cuando salió desde la casa de Joaquín y Cintia en el barrio San Antonio, donde había pasado la noche. Antes de partir, agradeció la hospitalidad de la familia y les dejó un presente como recuerdo de su paso. Desde allí, inició su recorrido por la calle Rufino Inda hasta llegar a la cancha de Racing, para luego tomar Polonia y avanzar hacia El Martillo, Florencio Sánchez, Fortunato de la Plaza y Peralta Ramos Oeste.
El mal clima obligó a una primera pausa técnica cerca de las 10, en la intersección de las avenidas Juan B. Justo e Independencia, donde González se cambió la ropa empapada y tomó un té caliente antes de continuar. Minutos más tarde retomó la caminata, siempre al ritmo de una cuadra por minuto.
En el barrio Florencio Sánchez, el candidato a edil fue recibido por Luisa y sus hijos, quienes lo esperaron con calidez en su casa. El almuerzo también tuvo sabor casero: un plato de arroz con albóndigas preparado por una amiga de la organización. “Cada comida y cada techo que nos abre un vecino son un símbolo de lo que significa este recorrido: confianza y encuentro genuino”, resumieron desde el equipo. Tras ello, siguió por Cerrito Sur, Juramento, San Martín, Lomas del Golf y Nuevo Golf.
Por la tarde, González continuará su marcha hacia el Hospital Privado de Comunidad, donde se reunirá con autoridades de la fundación y mantendrá diálogo con medios de comunicación que siguen de cerca su desafío. Finalmente
llegará a la casa de una familia en Cerrito y 55, que lo recibirá para pasar la noche y compartir una cena de pollo con papas y batatas.
Con esta sexta jornada, el autor de la renovación del Teatro Tronador BNA alcanzará los 250 kilómetros recorridos, superando ya la mitad del desafío. “Me dijeron que había que escuchar a la gente y que había que caminar la ciudad, y eso estoy haciendo. Yo no vine a prometer nada, vine a hablar con hechos. El esfuerzo nace desde uno, pero lo que necesitamos son gestiones colectivas. Paso a paso, cuadra a cuadra, estamos mostrando que se puede”, expresó el candidato de la lista 1003.
