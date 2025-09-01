En medio de la lluvia torrencial que cubrió la ciudad durante la mañama, Marcelo González no se detuvo. El candidato a concejal por Construyendo Porvenir continuó hoy su caminata de 404 kilómetros por Mar del Plata y Batán, con el objetivo de escuchar de cerca a los vecinos en cada barrio.

Ads

La jornada comenzó a las 07:20, cuando salió desde la casa de Joaquín y Cintia en el barrio San Antonio, donde había pasado la noche. Antes de partir, agradeció la hospitalidad de la familia y les dejó un presente como recuerdo de su paso. Desde allí, inició su recorrido por la calle Rufino Inda hasta llegar a la cancha de Racing, para luego tomar Polonia y avanzar hacia El Martillo, Florencio Sánchez, Fortunato de la Plaza y Peralta Ramos Oeste.

El mal clima obligó a una primera pausa técnica cerca de las 10, en la intersección de las avenidas Juan B. Justo e Independencia, donde González se cambió la ropa empapada y tomó un té caliente antes de continuar. Minutos más tarde retomó la caminata, siempre al ritmo de una cuadra por minuto.

Ads

“Me dijeron que había que escuchar a la gente y que había que caminar la ciudad, y eso estoy haciendo", expresó González.

En el barrio Florencio Sánchez, el candidato a edil fue recibido por Luisa y sus hijos, quienes lo esperaron con calidez en su casa. El almuerzo también tuvo sabor casero: un plato de arroz con albóndigas preparado por una amiga de la organización. “Cada comida y cada techo que nos abre un vecino son un símbolo de lo que significa este recorrido: confianza y encuentro genuino”, resumieron desde el equipo. Tras ello, siguió por Cerrito Sur, Juramento, San Martín, Lomas del Golf y Nuevo Golf.

Por la tarde, González continuará su marcha hacia el Hospital Privado de Comunidad, donde se reunirá con autoridades de la fundación y mantendrá diálogo con medios de comunicación que siguen de cerca su desafío. Finalmente

llegará a la casa de una familia en Cerrito y 55, que lo recibirá para pasar la noche y compartir una cena de pollo con papas y batatas.

Ads

Puede interesarte

Con esta sexta jornada, el autor de la renovación del Teatro Tronador BNA alcanzará los 250 kilómetros recorridos, superando ya la mitad del desafío. “Me dijeron que había que escuchar a la gente y que había que caminar la ciudad, y eso estoy haciendo. Yo no vine a prometer nada, vine a hablar con hechos. El esfuerzo nace desde uno, pero lo que necesitamos son gestiones colectivas. Paso a paso, cuadra a cuadra, estamos mostrando que se puede”, expresó el candidato de la lista 1003.