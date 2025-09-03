Tras compartir el mediodía con vecinos del Faro, el empresario y candidato a concejal por Construyendo Porvenir, Marcelo González, continúa recorriendo la zona sur y esta tarde llegará al barrio Jardín. Con más de 330 kilómetros acumulados, González encara la recta final del recorrido de 404 km por Mar del Plata y Batán.

En su octavo día consecutivo de caminata, Marcelo González inició la jornada desde Faro Norte y ya completó un extenso recorrido por la costa, pasando por Punta Mogotes, Alfar y la zona de Acantilados. Durante el trayecto, los vecinos lo recibieron con muestras de apoyo, fotos y abrazos. La emoción se multiplicó en la rotonda del Nuevo Golf, donde González levantó los brazos y gritó con entusiasmo: “¡Este es mi lugar, anoten que encontré el paso!”.

Al mediodía, González almorzó en la casa de Germán y Florencia, en la zona del Faro, donde compartió entraña, ensalada y charlas. “Cada paso es un aprendizaje. Descubrís cómo vive cada vecino, sus problemas y también sus sueños. No vine a prometer, vine a escuchar”, señaló en diálogo con su equipo.

La agenda de la tarde continuará con una parada en la plaza de Edison y 39, y luego el candidato avanzará hacia el barrio Jardín, donde está previsto el cierre de la jornada. Con este nuevo tramo, González superará los 330 kilómetros recorridos, consolidando el desafío de los 404 kilómetros en 10 días que concluirá este próximo viernes 5.

“El objetivo no es solo caminar, sino construir un vínculo real con la gente. La política tiene que volver a mirar a los ojos, escuchar y compartir la vida cotidiana de los vecinos”, expresó González, reafirmando el espíritu de cercanía que marcó toda la experiencia.

La agenda ya tiene definiciones para mañana, noveno día de caminata: al mediodía estará en el sector de food trucks del Primavesi, en una convocatoria abierta para vecinos y familias, y por la tarde recorrerá la zona de Güemes y Olavarría, donde adelantó que habrá una sorpresa especial para los jóvenes en una cervecería local.

Con más de 100.000 pasos diarios, González encara el tramo final de un recorrido que lo lleva a atravesar cada barrio de Mar del Plata y Batán. “Dormí en casas de familia, compartí risas, lágrimas y abrazos. Caminar es entender la realidad desde adentro. Ese es el compromiso que quiero llevar adelante”, resumió.