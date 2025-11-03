Organizada por la Delegación Batán, la Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante el fin de semana la primera Caminata Solidaria 3K “Octubre Rosa”, una jornada de concientización y prevención sobre el Cáncer de Mama que convocó a más de 300 vecinos de todas las edades.

Ads

Puede interesarte

El punto de encuentro fue la colectora de la Ruta 88, entre las calles 33 bis y 35, donde los participantes se reunieron para caminar, participar de charlas informativas y compartir una clase de gimnasia a cargo de profesores del Ente Municipal de Deportes (EMDER). También estuvieron presentes los equipos de Salud en tu Barrio y profesionales de la Secretaría de Salud, que brindaron información sobre la importancia de los controles periódicos y la detección temprana de la enfermedad.

“La caminata fue un éxito, con muy buena participación y una energía hermosa. La gente estuvo súper predispuesta y con muchas ganas de acompañar la causa. Se vivió un clima muy lindo, de alegría y compromiso”, expresó la delegada municipal Mayra Fretes, quien encabezó la actividad junto al equipo de la delegación.

Ads

En el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama en todo el mundo, los asistentes pudieron interiorizarse sobre las acciones de prevención y diagnóstico temprano. En Argentina se detectan más de 22 mil casos por año, y los especialistas coinciden en que la detección precoz es fundamental para lograr tratamientos efectivos.

Además, la propuesta tuvo un fin solidario: los vecinos aportaron alimentos no perecederos que serán destinados a un comedor comunitario de Batán, reforzando el espíritu de compromiso social que caracterizó a la jornada.

Ads