Más de 300 personas participaron de la primera Caminata Solidaria contra el Cáncer de Mama en Batán
Fue la primera Caminata Solidaria 3K “Octubre Rosa” organizada por la Delegación Batán. La jornada combinó concientización, actividad física y solidaridad, con charlas sobre prevención del cáncer de mama, clases de gimnasia y recolección de alimentos para un comedor comunitario.
Organizada por la Delegación Batán, la Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante el fin de semana la primera Caminata Solidaria 3K “Octubre Rosa”, una jornada de concientización y prevención sobre el Cáncer de Mama que convocó a más de 300 vecinos de todas las edades.
El punto de encuentro fue la colectora de la Ruta 88, entre las calles 33 bis y 35, donde los participantes se reunieron para caminar, participar de charlas informativas y compartir una clase de gimnasia a cargo de profesores del Ente Municipal de Deportes (EMDER). También estuvieron presentes los equipos de Salud en tu Barrio y profesionales de la Secretaría de Salud, que brindaron información sobre la importancia de los controles periódicos y la detección temprana de la enfermedad.
“La caminata fue un éxito, con muy buena participación y una energía hermosa. La gente estuvo súper predispuesta y con muchas ganas de acompañar la causa. Se vivió un clima muy lindo, de alegría y compromiso”, expresó la delegada municipal Mayra Fretes, quien encabezó la actividad junto al equipo de la delegación.
En el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama en todo el mundo, los asistentes pudieron interiorizarse sobre las acciones de prevención y diagnóstico temprano. En Argentina se detectan más de 22 mil casos por año, y los especialistas coinciden en que la detección precoz es fundamental para lograr tratamientos efectivos.
Además, la propuesta tuvo un fin solidario: los vecinos aportaron alimentos no perecederos que serán destinados a un comedor comunitario de Batán, reforzando el espíritu de compromiso social que caracterizó a la jornada.
