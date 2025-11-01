Este domingo 2 se llevará a cabo la Caminata Solidaria 3K por la prevención del cáncer de mama en la localidad de Batán y por motivos organizativos, se realizarán cortes de tránsito entre las 08:00 y las 14:00. Se sumarán a los que habrá mañana por la Caravaa de la Primavera.

Desde la Municipalidad indicaron que el corte de tránsito será en la Colectora de Ruta 88, entre Los Ortiz y Las Charitas. El mismo puede visualizarse en tiempo real a través de la app Waze.

La actividad, organizada por la Delegación Batán con el acompañamiento de la Secretaría de Salud municipal, comenzará a las 10:00 con largada en la Colectora de Ruta 88, entre Ramón Carrillo 33 bis y calle 35.

La jornada incluirá controles de salud, espacios de información y concientización, además de una acción solidaria: los participantes deberán colaborar con la entrega de un alimento no perecedero, que será destinado al comedor comunitario El Sueño del Pibe. La entrega de remeras para los primeros 200 inscriptos comenzará a las 09:00.

