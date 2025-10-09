boleta unica papel

Rechazaron el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia
La solicitud estaba relacionada con la renuncia de José Luis Espert, implicado en causas judiciales.
La solicitud estaba relacionada con la renuncia de José Luis Espert, implicado en causas judiciales.
Los partidos se presentan en columnas verticales, mientras los cargos a elegir van en filas horizontales. El presidente de mesa entregará una boleta y un bolígrafo al votante.
Así lo manifestó el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Ocurre luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, acusado de lazos con el imputado Fred Machado.
Lo planteó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en una conferencia de prensa realizada este lunes.
Lo manifestó el diputado provincial Diego Garciarena, luego de la victoria legislativa del Gobierno. Optaron por el modelo mendocino, donde la boleta se presenta dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política.
La Cámara Baja empezará a discutir hoy los dictámenes de los proyectos. El oficialismo confía en que la reforma se sancionará.
El PRO, la UCR y la CC presentaron un proyecto de ley en conjunto para que el sistema electoral rija en la provincia de Buenos Aires. Apuestan a “un cambio de época” y a la negociación que hay en el Senado.