El fiscal federal Ramiro González desestimó la posibilidad de reimprimir las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires para excluir a José Luis Espert, luego de su renuncia como candidato a diputado de La Libertad Avanza.

Ads

El dictamen, respaldado por informes del Correo Argentino y la Dirección Nacional Electoral, advirtió que los tiempos técnicos y logísticos ya fueron superados. Ambos organismos detallaron que el proceso de verificación, numeración, control y armado de los bolsines con las boletas se encuentra prácticamente concluido.

González subrayó que una reimpresión total implicaría retrasar la elección del 26 de octubre y generar un riesgo operativo de magnitud. “No existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”, afirmó en su presentación ante la Justicia.

Ads

Puede interesarte

La controversia se originó luego de que La Libertad Avanza solicitara cambiar las boletas por contener aún la imagen de Espert. La Junta Electoral Nacional rechazó el pedido al considerar que, además de la “imposibilidad material y temporal”, resultaba “jurídicamente improcedente” y contraria a los plazos fijados por el Código Electoral.

El fiscal también recordó antecedentes en los que la Cámara Nacional Electoral determinó mantener las boletas ya impresas para no afectar la realización del comicio. Casos como el de Santiago del Estero, donde se admitió el uso de material no actualizado, respaldan este criterio de “razonabilidad operativa”.

Ads

Con este panorama, la definición final quedará ahora en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá resolver si avala el dictamen de González o da lugar al reclamo del espacio liderado por Javier Milei. Mientras tanto, las casi 14 millones de boletas bonaerenses siguen listas para su distribución.

Fuente: Infobae