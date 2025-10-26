Desde las 8 de la mañana, se abrieron los centros de votación en todo el territorio nacional y en la provincia de Buenos Aires para la elección legislativa de 2025; la jornada se prolongará hasta las 18 horas y los primeros resultados preliminares se aguardan para cerca de las 21.

Ads

Este proceso adquiere un matiz histórico porque implica la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel, un mecanismo aprobado con la finalidad de simplificar el acto de sufragar y optimizar los costos del sistema electoral.

Puede interesarte

La provincia de Buenos Aires se presenta como un epicentro clave de esta elección: con más de 13 millones de electores, es el distrito más grande del país y estarán en juego 35 bancas de la Cámara de Diputados, lo que convierte su resultado en un termómetro del mapa político nacional.

Ads

El nivel de participación del electorado y la capacidad de cada fuerza para adaptarse al nuevo formato estarán bajo especial observación. Además del relevo legislativo, la jornada pone en juego la configuración del Congreso en los años que vienen y marca la posibilidad de reordenamientos estratégicos en el tablero político.

En simultáneo, tanto el gobierno como la oposición se preparan para que la elección no solo determine bancas sino también posiciones de poder y protagonistas a futuro. La normalidad del proceso y la correcta implementación de la boleta única serán elementos clave para que el día se desarrolle sin sobresaltos.

Ads