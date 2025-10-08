El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó hoy en La Plata que el Gobierno nacional cuenta con fondos suficientes para reimprimir las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en el padrón de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por su vínculo con Fred Machado. Esta medida, que dependerá de la resolución judicial, se enmarca en el proceso electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, con una audiencia clave ante el juez Alejo Ramos Padilla, quien deberá decidir a más tardar mañana.

Catalán, al salir de la audiencia con Ramos Padilla, quien tiene competencia electoral en la provincia, destacó la gestión eficiente de los recursos. “Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible”, declaró a la prensa.

El funcionario nacional enfatizó que la reimpresión es factible en términos de tiempo y que el Gobierno acatará la decisión judicial. “La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que la justicia decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde”, agregó.

Por su parte, la Junta Electoral Nacional con competencia en Buenos Aires realizó este miércoles una audiencia en La Plata para evaluar el pedido de LLA de reimprimir las boletas. Integrantes del cuerpo, como la presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, y el camarista federal Jorge Di Lorenzo, escucharon los argumentos de todas las partes involucradas.

Durante la sesión, Catalán presentó un informe detallado sobre los costos: la impresión de las boletas para el electorado bonaerense ascendería a 12.169.655.000 pesos, a cargo del Gobierno nacional mediante el excedente presupuestario.

Representantes del Correo Argentino indicaron que la reimpresión de más de 14 millones de boletas tomaría nueve días, con distribución en bolsones llegando a los distritos bonaerenses el jueves 23, apenas 72 horas antes de la elección. No obstante, el director Camilo Baldini aseguró que, con seis imprentas listas, el proceso de impresión podría reducirse a cinco días una vez oficializada la nueva boleta.

Ramos Padilla, quien tomará una resolución en las próximas horas, advirtió sobre los plazos ajustados, considerando no solo la impresión, sino también posibles impugnaciones y apelaciones de las fuerzas políticas opositoras. “La impresión de la boleta única insumió aproximadamente quince días en el proceso anterior, lo que obliga a considerar los plazos operativos para evitar retrasos que puedan afectar el acto electoral”, señaló el magistrado al inicio del encuentro.

En ese sentido, subrayó que, de haber consenso entre las partes, la situación sería distinta, dejando a LLA en una posición de debilidad ante la oposición unánime.

Fuentes: con información de DIB y Noticias Argentinas