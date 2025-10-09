La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de reimpresión de boletas de La Libertad Avanza (LLA), formulado tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, en la que ocupaba el primer lugar.

La decisión se tomó este jueves en una audiencia convocada por el organismo, con la participación de representantes de diversas fuerzas políticas, el juez federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidente de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, el camarista federal Jorge Di Lorenzo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Antes de resolver, la Junta realizó una audiencia en la que intervinieron los actores mencionados. En ella, todos los partidos, salvo LLA, se opusieron a la reimpresión de las boletas.

El ministro Catalán, por su parte, aseguró que la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) demandaría más de $12.000 millones y podría completarse en cinco días por lote, cada uno de 3.300.000 boletas, desde la puesta en marcha de la maquinaria hasta la entrega en los distritos.

El Gobierno pretendía reimprimir las boletas para que, en lugar de Espert, apareciera en primer lugar Diego Santilli. Sin embargo, esto ya no era posible, ya que la Justicia Electoral había determinado previamente que debe ocupar ese puesto Karen Reichardt.

Fuente: con información de TN