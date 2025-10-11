elecciones boletas

Tras la aprobación de la Boleta Única de Papel, aseguran que "ahora le toca a la provincia de Buenos Aires"

Lo manifestó el diputado provincial Diego Garciarena, luego de la victoria legislativa del Gobierno. Optaron por el modelo mendocino, donde la boleta se presenta dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política.