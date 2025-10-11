elecciones boletas

Malena Galmarini dijo que Fuerza Patria irá a la Corte por la habilitación a Santilli para encabezar la lista
La Cámara Nacional Electoral revocó la autorización inicial de Ramos Padilla. “Relegan el encabezamiento de una mujer”, dijo en redes.
La Cámara Nacional Electoral revocó la autorización inicial de Ramos Padilla. “Relegan el encabezamiento de una mujer”, dijo en redes.
Hubo 143 votos positivos, 87 negativos y 5 abstenciones. Los radicales y el PRO cedieron al pedido del oficialismo para respetar lo aprobado en el Senado.
La solicitud estaba relacionada con la renuncia de José Luis Espert, implicado en causas judiciales.
Lo manifestó el diputado provincial Diego Garciarena, luego de la victoria legislativa del Gobierno. Optaron por el modelo mendocino, donde la boleta se presenta dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política.