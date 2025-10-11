La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anunció hoy que el espacio Fuerza Patria presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Esta decisión habilita al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, a encabezar la boleta del espacio liberal, revocando una resolución previa del juez federal Alejo Ramos Padilla.

“Iremos a la Corte”, sostuvo Galmarini en redes sociales, donde criticó que la determinación de la Cámara carece de “razón legal” y responde al “capricho de un partido político que no confía en sus candidatos”.

La legisladora electa cuestionó el impacto en la representación femenina: “Relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”.

Además, la ex titular de AySA planteó que el fallo establece un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género” y sentenció, en alusión al desplazamiento de Karen Reichardt, ahora segunda candidata a diputada de LLA, “siempre perdemos a las mujeres”.

El tribunal electoral revocó la autorización inicial de Ramos Padilla, que permitía reemplazar a José Luis Espert por Reichardt en la lista de LLA. La CNE se basó en la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen reemplazos del mismo género que el renunciante -en este caso, un varón-, por lo que correspondió designar a Santilli en el puesto.

Fuente: con información de Noticias Argentinas