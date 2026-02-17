Rituales del Año Nuevo chino: del arroz para la abundancia a la canela para atraer trabajo
Este 17 de febrero comienza el Año Nuevo chino y, con él, el Año del Caballo de Fuego, uno de los ciclos más intensos del calendario lunar.
Este 17 de febrero comienza el Año Nuevo chino y, con él, el Año del Caballo de Fuego, uno de los ciclos más intensos del calendario lunar.
El Sumo Pontífice dijo que “cuidar de toda criatura” es la “base fundamental para construir una civilización de paz”.
Según los datos recabados, se calcula que la noche marplatense tuvo un aforo mayor a las treinta mil personas.
El incidente ocurrió horas después de que la ciudad estadounidense recibiera el 2025.
El Presidente de la Nación aseguró a través de sus redes que el país “está saliendo del desierto”.
Se mantendrán guardias de Salud, Higiene Urbana, Desarrollo Social, Seguridad y Obras Sanitarias. Habrá recolección de residuos en horario diurno el martes y servicio nocturno el miércoles.