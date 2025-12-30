Se dio a conocer el cronograma de servicios municipales para el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1° de enero. El objetivo es garantizar la atención en áreas clave como Salud, Seguridad, Higiene Urbana y Desarrollo Social durante las celebraciones de Año Nuevo.

En el área sanitaria, permanecerán abiertos ambos días los centros de salud Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y el Centro 2. En tanto, el Centro 1 atenderá el miércoles 31 de 8 a 13 y permanecerá cerrado el jueves 1. Ante emergencias médicas, estará disponible el SAME las 24 horas a través del 107, y la línea gratuita de salud mental 109.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y de urgencias mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo, la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil (103). Las emergencias deberán canalizarse por el 911, mientras que el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad todos los días de 8 a 20. En cuanto a la higiene urbana, EMSUR informó que el miércoles 31 habrá recolección diurna desde las 6, y el jueves 1 el servicio será nocturno a partir de las 20.

Respecto de los cementerios, el Cementerio Parque y el Cementerio Loma mantendrán horarios reducidos y servicios limitados, con atención administrativa parcial y sin ingresos de servicios fúnebres el 1° de enero. Desarrollo Social dispondrá guardias permanentes a través de la línea 102 para niñez en riesgo y la 144 para violencia de género, mientras que OSSE mantendrá guardias operativas para agua y cloacas, con atención vía WhatsApp y líneas telefónicas. Con este esquema, el Municipio busca asegurar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier contingencia durante las fiestas.

