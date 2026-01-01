El presidente Javier Milei difundió en la medianoche, a través de la plataforma X, un mensaje de salutación por Año Nuevo dirigido a los argentinos, que generó reacciones y adhesiones de distintos integrantes del Gobierno.

En su publicación, Milei expresó: “Que tengan ustedes el mejor de los años por delante con mucha paz y tranquilidad: ojalá sea el mejor año de sus vidas”. Minutos después, amplió su saludo con otro mensaje: “Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo...!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente. VLLC!”.

Entre las primeras respuestas se destacó la de la ex ministra de Seguridad y actual diputada, Patricia Bullrich, quien reaccionó al mensaje presidencial con emojis de aprobación.

Antes de sus saludos, el mandatario había reposteado un video en el que repasaba los logros de su gestión. Allí afirmó que “habiendo terminado los dos primeros años de gestión puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”. También sostuvo que “está bajando la inflación, terminando con la inseguridad y sacando a más del 30% de los argentinos de la pobreza”, y agregó: “Hoy hay 14 millones argentinos menos en la pobreza. Y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 2026 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. Viva la libertad carajo”.

El Presidente también compartió mensajes institucionales por el inicio del año. Entre ellos, el de la cuenta oficial de la Casa Rosada, que publicó: “¡FELIZ AÑO NUEVO! Desde Casa Rosada damos la bienvenida al 2026, un año clave para el futuro y la libertad de los argentinos. Sigamos trabajando por engrandecer la Argentina”. La Libertad Avanza, por su parte, difundió un saludo en el que deseó “un 2026 en el que sigamos construyendo la Argentina que soñamos”.

Asimismo, Milei reposteó un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien escribió “feliz año” y añadió: “Vamos con todo en 2026”. Más tarde, al citar el mensaje presidencial, Caputo calificó a Milei como “el mejor presidente del mundo”.

Fuente: con información de Clarín

