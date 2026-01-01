Ya se conocieron los bebés que nacieron en las primeras horas del año 2026 en Argentina. El primer puesto se lo llevó la provincia de San Luis con el caso de Mia Saray Frías Olaechea, nacida prácticamente con el brindis. En la lista hay dos bonaerenses: un platense y un bahiense.

Así, las autoridades de la Clínica Italia, en la capital puntana, informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 0 en punto a Mia, en el momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.

Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que la familia fue a festejar a la casa de un familiar. Pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.

Bebés federales

Minutos después, a las 00.02, se conoció la noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En esa provincia la actividad fue intensa, ya que casi al mismo tiempo otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

Enseguida, en Santiago del Estero nació a las 00.09 de este jueves 1º de enero Génesis Victoria, en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.

Mientras que en Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a la 01.35, nació Hannah.

Menos de una hora después, a las 02.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson.

Los primeros bonaerenses

En La Plata se celebró en el Hospital San Roque de Gonnet. Allí nació Benicio Felipe a las 04.24. Según se informó, el recién nacido pesó 3.750 gramos y se encuentra en buen estado de salud, al igual que su madre, Gabriela, y su padre, Facundo. El parto se desarrolló con normalidad y quedó a cargo del personal de guardia del hospital.

A las 06.31, en Bahía Blanca, se supo de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna. Su orgullosa madre es Sasha Stemphelet. La joven contó que "estábamos muy ansiosos porque nazca, no solamente yo, si no toda la familia. Además estos últimos días con mucho calor la pasé realmente mal, fue agobiante con la panza que tenía, pero por suerte salió todo bien y acá estamos". El nombre fue elegido por su padre, Fabián Saes, y tiene que ver con el nombre artístico de un actor y cantante puertorriqueño de reguetón.

Fuente: DIB