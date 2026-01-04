Tras volverse viral en redes sociales, el dueño de un mercado chino que festejó Año Nuevo ejecutando disparos al aire en plena vía pública fue imputado por la Justicia tras un allanamiento a su comercio del barrio Florencio Sánchez, donde los efectivos policiales secuestraron armas de diverso calibre y municiones.

Ads

En el video, se podía ver al hombre efectuando varios disparos al aire con una escopeta y una pistola semiautomática en la cochera de un supermercado. Tras la apertura de actuaciones bajo la carátula de “abuso de arma”, personal de la Comisaría Novena llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en avenida Jacinto Peralta Ramos y Sicilia.

Según indicaron fuentes policiales, durante la irrupción policial, el comerciante de 31 años se encontraba en el lugar y se procedió al registro del inmueble. Así se pudo secuestrar una escopeta calibre 12/70 marca Stopping Power, una pistola Bersa calibre 9 mm modelo TPR 9, 27 cartuchos AT calibre 12/70, 42 cartuchos calibre 9 mm, además de una remera gris con brillos, un pantalón corto blanco y ojotas de goma verde flúor.

Ads

Puede interesarte

Las intervenciones se llevaron a cabo a partir de la intervención de la Fiscalía a cargo de Carlos Russo y el Juzgado de Garantías N°1, de Gastón De Marco. Finalmente, Russo ordenó la notificación del imputado por el delito de “portación ilegal de arma de guerra” y su posterior liberación conforme al artículo 161 del Código Penal provincial.

Ads