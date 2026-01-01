El 2026 comenzó con una noticia llena de emoción y esperanza en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti. Mientras muchas familias celebraban el inicio del Año Nuevo en sus hogares, el equipo de guardia del hospital se preparaba para dar una bienvenida muy especial.

A las 09:05 de la mañana del 1° de enero, nació el primer bebé del año en la ciudad. Se trata de Thiago, un “hermoso pequeño” que llegó al mundo con un peso de 2,805 kilos. Es hijo de Claudia Pinedo, vecina del barrio Malvinas Argentinas.

Cada nacimiento es motivo de celebración, pero el primero del año tiene un significado especial, cargado de simbolismo y alegría para toda la comunidad.

Tanto Claudia como su bebé se encuentran en muy buen estado de salud, acompañados y cuidados por el personal del Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, que una vez más reafirma su compromiso con la vida y la atención integral de las familias de Mar del Plata.

