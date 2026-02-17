Más allá de los festejos, se trata de una celebración cargada de simbolismo: limpieza del hogar, decoración roja, grandes banquetes y pequeños rituales cotidianos que buscan atraer prosperidad y alejar la mala energía.

En la tradición china, los días previos al inicio del nuevo año son clave. Se recomienda limpiar la casa de arriba hacia abajo y barrer hacia la puerta para “expulsar” lo negativo acumulado. Una vez iniciado el ciclo, en cambio, no se debe barrer ni sacar la basura para no arrastrar la buena suerte recién llegada.

El color rojo domina la escena. Faroles, tiras decorativas y sobres de ese tono se colocan en puertas y ventanas como símbolo de protección. El dorado acompaña como representación de riqueza y abundancia. Según la tradición popular, estas prácticas también tienen origen en la leyenda de Nian, la bestia mítica que aparecía cada primavera y que era ahuyentada con ruidos fuertes y colores intensos.

La comida ocupa un lugar central. El pescado simboliza abundancia; los dumplings, riqueza; y las mandarinas y naranjas se asocian a la buena fortuna por su similitud fonética con palabras vinculadas a “suerte” y “dinero”. Incluso la cantidad importa: colocar ocho o nueve mandarinas en la mesa es considerado un gesto auspicioso.

Durante las reuniones familiares también se entregan los tradicionales sobres rojos con dinero, conocidos como hongbao, destinados especialmente a niños y jóvenes. Se entregan con ambas manos y con buenos deseos para el año que comienza. El número cuatro, por su asociación con la mala suerte, suele evitarse.

Entre los rituales más difundidos fuera de Asia aparecen prácticas sencillas que muchas personas replican en sus casas: colocar un cuenco con arroz crudo y algunas monedas para simbolizar estabilidad económica, o hervir agua con canela para atraer prosperidad laboral y “desbloquear caminos”.

Encender velas blancas para purificar el ambiente y vestir ropa nueva en colores como rojo, dorado, verde o amarillo también forman parte de las recomendaciones tradicionales para iniciar el ciclo con energía positiva.

En las celebraciones públicas, las danzas del dragón y del león son protagonistas. El dragón representa fertilidad, lluvia y armonía social; el león, protección y vitalidad. Antes de los desfiles se realiza el ritual del “clavado de pupilas”, en el que se pintan los ojos de las figuras para “darles vida” y activar la energía del nuevo año.

Más allá de las creencias, el Año Nuevo chino se consolida cada vez más como una festividad global que combina tradición, gastronomía y deseo colectivo de empezar de nuevo. Un momento para ordenar la casa, reunirse con la familia y, sobre todo, renovar expectativas para los meses que vienen.

Fuente: Infobae