El presidente Javier Milei recibirá el Año Nuevo en la Quinta de Olivos, donde iniciará el 2026 con su actividad habitual, sin tomarse vacaciones ni trasladarse a otro destino. Desde el inicio de su mandato, el mandatario no ha utilizado la Residencia de Chapadmalal, tradicionalmente destinada al descanso de los jefes de Estado.

Aunque está confirmado que brindará en Olivos, no se conoce con precisión quiénes lo acompañarán en la cena de fin de año. La única presencia asegurada es la de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Tampoco se prevé un mensaje institucional, aunque el Presidente compartió en sus redes sociales diversas imágenes alusivas al cierre del año, muchas de ellas enviadas por seguidores.

En el plano político, Milei cerró el año con la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso. Sin embargo, en febrero convocará a sesiones extraordinarias para avanzar con una serie de reformas que el oficialismo considera prioritarias. Con la nueva composición legislativa, La Libertad Avanza contará con mejores condiciones para negociar, aunque deberá sostener el vínculo con sus aliados.

Entre los proyectos que el Gobierno buscará debatir figuran la reforma laboral, el nuevo Código Penal y la modificación de la Ley de Glaciares, una demanda impulsada por provincias con actividad minera. A ello se suma la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Senado rechazara hace un año los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En materia económica, la gestión deberá sostener el proceso de desinflación, garantizar la estabilidad cambiaria y fortalecer las reservas del Banco Central. También continuará vigente el esquema de bandas de flotación y el compromiso de cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Fuente: con información de TN