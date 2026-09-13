La presidente del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), Carla Gulizia, advirtió sobre el fortalecimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y sus consecuencias, en base a proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales, que anticipan su continuidad durante la primavera en Argentina, con riesgos asociados a precipitaciones intensas.

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Según detalló la especialista, el fenómeno podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” y extenderse hasta febrero de 2027, en línea con advertencias de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Naciones Unidas respecto al incremento de eventos extremos, anegamientos e impactos en la seguridad alimentaria en América Latina.

En cuanto a las zonas más comprometidas, Gulizia señaló que el Litoral y la Pampa Húmeda presentan mayor exposición a lluvias abundantes, con riesgo de desbordes en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú. Asimismo, indicó que las precipitaciones persistentes pueden generar anegamientos en áreas productivas, mientras que en Cuyo y la región andina el fenómeno favorece mayores nevadas, con efectos positivos en la disponibilidad de agua.

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Frente a este escenario, la titular del CAM subrayó la necesidad de fortalecer la infraestructura de monitoreo y los recursos humanos en organismos técnicos, así como mejorar la articulación entre el SMN, Defensa Civil y los gobiernos locales, con el objetivo de optimizar los sistemas de alerta temprana y reducir el impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

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