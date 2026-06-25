El Senado de la Nación volverá a reunirse este jueves en una sesión que podría convertirse en una nueva prueba política para el Gobierno de Javier Milei. El oficialismo intentará evitar que prospere una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras busca avanzar con la aprobación de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

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La sesión será presidida por Bartolomé Abdala, titular provisional de la Cámara alta, ya que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje del Presidente al exterior. El primer desafío será alcanzar el quórum necesario para iniciar el debate, en un escenario donde las negociaciones entre oficialismo, oposición y bloques dialoguistas siguen abiertas.

Uno de los principales focos estará puesto en la situación de Adorni. La discusión gira en torno al mecanismo reglamentario necesario para habilitar una eventual interpelación. Mientras algunos sectores sostienen que se requieren dos tercios de los votos presentes para tratar el tema sobre tablas, otros impulsan una interpretación más flexible basada en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

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La polémica se intensificó en los últimos días luego de que el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, presentara una iniciativa similar a la impulsada por el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans. Ambos proyectos coinciden en convocar al funcionario para que brinde explicaciones la próxima semana.

En caso de superar ese primer capítulo, la Cámara avanzará con una agenda que incluye pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y convenios internacionales. Sin embargo, uno de los proyectos más relevantes para el oficialismo es la ley de propiedad privada, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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El texto fue modificado durante su tratamiento legislativo a partir de negociaciones con sectores de la Unión Cívica Radical y otros bloques dialoguistas. Entre los cambios que propone figuran modificaciones vinculadas a expropiaciones, desalojos, venta de tierras a extranjeros y aspectos de la Ley de Manejo del Fuego sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández.

En el oficialismo reconocen que la jornada estará cargada de tensión y que el resultado dependerá de la asistencia de los senadores y de los acuerdos que puedan consolidarse en las horas previas al inicio del debate. Mientras tanto, la oposición busca capitalizar el conflicto alrededor de Adorni y aumentar la presión sobre la Casa Rosada.

Fuente: Infobae

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