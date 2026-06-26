El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Durante una entrevista brindada en Madrid, el mandatario afirmó que confía plenamente en su funcionario, aunque aseguró que no dudará en apartarlo de su cargo si la Justicia determina que es culpable.

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"A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", expresó Milei al ser consultado por la situación de Adorni. Sin embargo, remarcó que será la Justicia la que tendrá la última palabra y lanzó una frase contundente: "Si la Justicia lo considera culpable, lo echo de una patada". De todos modos, sostuvo que cree en la honestidad del funcionario y calificó como "absolutamente plausible" la explicación que brindó sobre el incremento de su patrimonio.

Las declaraciones fueron realizadas durante la gira presidencial por España, donde Milei recibió una distinción otorgada por la Universidad CEU San Pablo. Allí insistió en que mantendrá su respaldo político a los integrantes de su gabinete mientras no exista una resolución judicial que pruebe responsabilidades penales.

La investigación sobre Adorni se inició luego de que el funcionario reconociera que, junto con su esposa Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros que no habían sido declarados. A partir de esa situación se presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, causa que actualmente se encuentra en trámite judicial.

En ese contexto, el Presidente insistió en que no interferirá en el proceso y que respetará lo que resuelva la Justicia. No obstante, dejó en claro que, si el fallo determina la culpabilidad de Adorni, será removido de inmediato de su cargo. Mientras tanto, ratificó su confianza en el funcionario y aseguró que continuará formando parte del Gobierno.

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