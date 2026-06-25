La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo avance con la detención de Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, señalado como autor del crimen. La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, quien la imputó por el delito de encubrimiento doblemente agravado, al considerar que habría colaborado para ocultar pruebas del asesinato y por tratarse de un caso atravesado por violencia de género.

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La mujer fue arrestada durante un allanamiento realizado en la capital cordobesa. Palmero convivía con Barrelier en la vivienda del barrio Cofico donde, según la principal hipótesis de la fiscalía, ocurrió el crimen, y es además madre de una hija en común con el acusado. Los investigadores sospechan que estuvo en la casa cuando se produjo el homicidio y que pudo haber participado en maniobras destinadas a encubrir lo sucedido.

Con esta detención, la causa ya tiene cuatro personas privadas de la libertad. Además de Barrelier, acusado de homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género, alevosía y criminis causa, permanecen detenidos Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado tras convivir en la vivienda donde habría ocurrido el asesinato, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la investigación, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado donde finalmente fue hallado. Días atrás, Fassetta declaró ante la Justicia y negó cualquier participación en los hechos.

La investigación sostiene que Agostina desapareció luego de dirigirse a la casa de Barrelier, donde habría sido asesinada. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado y abandonado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrado tras varios días de intensa búsqueda. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran registros de cámaras de seguridad, pericias realizadas en la vivienda, análisis del vehículo utilizado para el traslado y estudios sobre teléfonos celulares secuestrados, elementos que buscan reconstruir con precisión los movimientos de los acusados antes y después del crimen.

Mientras continúa el secreto de sumario, la fiscalía no descarta nuevas imputaciones si las pericias y el análisis de la evidencia permiten establecer la participación de otras personas en el femicidio que conmocionó a Córdoba y a todo el país.

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