A través de una carta pública, Esteban Bullrich justificó su decisión en diferencias políticas e ideológicas con la conducción partidaria y cuestionó con dureza la postura que adoptó el PRO frente a la crisis que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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El dirigente sostuvo que el partido eligió proteger al funcionario en lugar de asumir una posición firme frente a las denuncias que lo involucran.

Buenos Aires, 24 de junio de 2026



Al Ing. Mauricio Macri

Presidente del PRO



De mi mayor consideración:



Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.



No es fácil escribir estas… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026

La renuncia representa un nuevo golpe para el PRO, que atraviesa una etapa de reconfiguración interna en medio de las disputas por el liderazgo opositor y la relación con el Gobierno nacional.

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