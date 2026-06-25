Esteban Bullrich renunció al PRO y criticó a Mauricio Macri
El ex senador formalizó su renuncia al PRO y dejó al descubierto una fractura política que venía profundizándose desde hace meses con el ex presidente.
A través de una carta pública, Esteban Bullrich justificó su decisión en diferencias políticas e ideológicas con la conducción partidaria y cuestionó con dureza la postura que adoptó el PRO frente a la crisis que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El dirigente sostuvo que el partido eligió proteger al funcionario en lugar de asumir una posición firme frente a las denuncias que lo involucran.
La renuncia representa un nuevo golpe para el PRO, que atraviesa una etapa de reconfiguración interna en medio de las disputas por el liderazgo opositor y la relación con el Gobierno nacional.