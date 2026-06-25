Como ocurrió en cada Copa del Mundo de las últimas décadas, las barras bravas argentinas volvieron a hacerse presentes en las tribunas para seguir a la Selección de Lionel Messi.

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Sin embargo, a diferencia de otros torneos, los controles implementados por las autoridades y las restricciones migratorias limitaron considerablemente la cantidad de integrantes que lograron ingresar a Estados Unidos.

Aun así, varias hinchadas lograron instalarse en las sedes mundialistas y acompañaron los primeros partidos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La Butteler, la barra con mayor presencia

La barra de San Lorenzo, conocida como La Butteler, aparece como la agrupación argentina más numerosa del Mundial 2026.

Según distintas estimaciones, alrededor de 24 integrantes vinculados al paravalanchas azulgrana viajaron a Estados Unidos y se mostraron tanto en los aeropuertos como en las tribunas durante los encuentros de la Selección.

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La presencia llamó la atención porque, históricamente, otros grupos como La Doce de Boca o Los Borrachos del Tablón de River habían dominado la escena en las grandes citas internacionales.

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Racing también dijo presente

Otro de los grupos identificados en los estadios fue la histórica Guardia Imperial de Racing Club.

Aunque la interna de la barra académica generaba dudas sobre una posible participación, finalmente un sector vinculado a la vieja guardia viajó al Mundial y se hizo visible con bombos y banderas en las tribunas.

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Por el contrario, integrantes de la facción principal de la barra racinguista no habrían viajado debido a problemas vinculados con antecedentes judiciales y restricciones migratorias.

Belgrano, Barracas y el Ascenso

Entre los barras reconocidos durante los primeros encuentros también aparecieron integrantes de la hinchada de Belgrano de Córdoba, encabezados por Pedro "Gitano" Minuet, una figura habitual en los mundiales de las últimas décadas.

Además, se registró la presencia del núcleo duro de Barracas Central, cuyos referentes ya habían acompañado a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022.

A ellos se sumaron representantes de distintos clubes del Ascenso, entre ellos integrantes vinculados a Excursionistas y Almirante Brown, además de miembros dispersos de otras hinchadas de categorías menores.

¿Y las barras de Boca y River?

Uno de los datos que más llamó la atención fue la escasa visibilidad de los grupos más tradicionales del fútbol argentino.

Hasta el momento no se registró una presencia significativa de integrantes de La Doce, la barra de Boca Juniors, ni de sectores identificados con Los Borrachos del Tablón, de River Plate.

La implementación de listas de derecho de admisión y los intercambios de información entre organismos de seguridad argentinos y estadounidenses funcionaron como un filtro para limitar la llegada de personas con antecedentes vinculados a hechos de violencia en el fútbol.

Sin embargo, varios integrantes de barras que actualmente no poseen restricciones vigentes lograron ingresar sin inconvenientes y asistir a los partidos.

La presencia de barras en los mundiales no es nueva. Desde México 1986 hasta Qatar 2022, distintos grupos organizados acompañaron a la Selección en cada torneo.

La diferencia en esta edición es que, por el momento, la participación parece más reducida y menos visible que en otras Copas del Mundo, aunque se espera que la cantidad de hinchas vinculados a barras aumente a medida que Argentina avance en la competencia.

Fuente: Infobae