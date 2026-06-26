El Gobierno nacional autorizó una nueva conexión aérea regular entre el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, y Medellín, Colombia. La habilitación fue otorgada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

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La autorización corresponde a JetSMART Colombia, que podrá operar hasta siete frecuencias semanales, lo que equivale a un vuelo diario entre ambos destinos. La compañía tiene previsto comenzar a prestar el servicio a partir de diciembre de este año.

Además del transporte de pasajeros, la autorización también comprende el traslado de carga y correo, lo que permitirá ampliar las alternativas logísticas y comerciales entre ambos países.

Desde el Gobierno destacaron que la incorporación de un nuevo operador en esta ruta favorecerá una mayor competencia en el mercado aerocomercial, con más opciones de horarios, una mayor oferta de asientos y la posibilidad de acceder a tarifas más competitivas para los viajeros.

La decisión se enmarca en la política de "Cielos Abiertos" impulsada por la administración nacional, orientada a facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas, ampliar la conectividad internacional y fortalecer tanto el turismo como los vínculos comerciales entre Argentina y Colombia.

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Con esta nueva autorización, la ruta entre Buenos Aires y Medellín sumará una alternativa adicional para pasajeros y para el transporte de mercaderías, consolidando la conectividad aérea entre ambos países.

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