El canciller argentino Pablo Quirno expuso hoy ante el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificó el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

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En su intervención, el canciller instó al Reino Unido a retomar negociaciones bilaterales sustantivas para resolver la disputa, en línea con lo establecido por la Resolución 2065 de la Asamblea General.

Durante su discurso, el funcionario remarcó que la Cuestión Malvinas constituye una política de Estado sostenida en el tiempo y respaldada por la Constitución Nacional. En ese sentido, argumentó que la ocupación británica iniciada en 1833 fue un acto de fuerza que vulneró la integridad territorial argentina, al desalojar a las autoridades locales e implantar posteriormente población británica. Bajo esa premisa, rechazó la aplicación del principio de libre determinación invocado por el Reino Unido.

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Quirno también cuestionó la presencia militar británica en el Atlántico Sur, a la que calificó como “desproporcionada”, al señalar que el contingente desplegado representa una porción significativa en relación con la población de las islas.

Asimismo, manifestó el rechazo del Gobierno argentino -por instrucción del presidente Javier Milei- a las actividades de exploración hidrocarburífera impulsadas por empresas extranjeras en la zona, calificándolas como ilegítimas.

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Finalmente, el canciller advirtió que la Argentina continuará promoviendo acciones diplomáticas y legales en el marco del derecho internacional para proteger sus recursos naturales y sostener su reclamo soberano en el ámbito multilateral.

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