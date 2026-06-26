La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso una serie de prohibiciones que afectan a distintos productos comercializados en el país, luego de detectar irregularidades durante inspecciones y tareas de fiscalización. Las medidas, oficializadas mediante diferentes disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan a cosméticos infantiles, productos domisanitarios e insumos médicos.

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Uno de los casos involucra a una línea de maquillajes y cosméticos destinados al público infantil. La prohibición comprende todos los lotes, presentaciones y fechas de vencimiento de perfumes, kits de maquillaje, labiales, gloss y otros artículos de las marcas Lady Idea, Hold Morning, M'Lundo, Miss Betty y Mocmallure. Según informó el organismo, ninguno de estos productos contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, por lo que no fue posible garantizar su origen, composición, calidad, seguridad ni condiciones de elaboración. Además, se comprobó que eran comercializados tanto en locales como a través de plataformas de venta por internet.

La ANMAT también prohibió todos los productos domisanitarios de la marca H2 Soap, entre ellos desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. La investigación se inició tras una denuncia y permitió establecer que eran elaborados, fraccionados y comercializados sin las habilitaciones y registros exigidos por la normativa vigente. Por ese motivo, el organismo dispuso impedir su fabricación, distribución y venta en todo el país.

En otra disposición, la autoridad sanitaria retiró del mercado distintos insumos médicos luego de detectar irregularidades durante una inspección realizada en una empresa de Guaymallén, Mendoza. Entre los productos secuestrados se encontraron electrodos pediátricos identificados con etiquetas falsificadas. La empresa titular del registro confirmó que esos lotes no eran originales y que los datos impresos no coincidían con los productos autorizados, por lo que se resolvió prohibir su uso y comercialización e iniciar un sumario sanitario contra la firma involucrada y su directora técnica.

Desde la ANMAT señalaron que estas medidas tienen como objetivo proteger la salud pública y evitar la circulación de productos cuya calidad, eficacia y trazabilidad no pueden garantizarse. Asimismo, recomendaron a los consumidores adquirir únicamente artículos registrados y comercializados por canales habilitados, verificando siempre que cuenten con la autorización sanitaria correspondiente.

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