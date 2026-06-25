La comunicación se produjo en medio de la emergencia generada por dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron distintas regiones de Venezuela, especialmente Caracas, La Guaira, Miranda y Carabobo. Las autoridades locales declararon el estado de emergencia y coordinaron tareas de rescate ante la magnitud de los daños provocados.

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El Gobierno argentino transmitió formalmente su solidaridad con el pueblo venezolano y puso a disposición recursos y mecanismos de cooperación para colaborar en la asistencia a los afectados. El contacto representó la reanudación de conversaciones directas entre funcionarios argentinos y la administración encabezada por Delcy Rodríguez, en un contexto de relaciones diplomáticas que habían atravesado fuertes tensiones durante los últimos años.

La catástrofe provocó una rápida reacción de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Ecuador, Portugal, China y otros países anunciaron el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y asistencia médica para colaborar con las tareas de emergencia.

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