El canciller Pablo Quirno expondrá este jueves ante el Comité de Descolonización de la ONU para reiterar el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas y pedir que el Reino Unido retome las negociaciones bilaterales. La presentación se realizará en Nueva York y contará con el respaldo de un proyecto de resolución impulsado por Chile y apoyado por varios países de la región.

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Antes de la audiencia, Quirno aseguró que tiene “las mejores expectativas” sobre el tratamiento del tema. Desde el Gobierno destacan además el respaldo internacional que suele recibir Argentina en este ámbito y la posibilidad de que el reclamo vuelva a ser acompañado por consenso dentro del comité.

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La disputa por Malvinas es reconocida por Naciones Unidas desde 1965, cuando la Asamblea General instó a ambos países a negociar una solución pacífica. Sin embargo, Londres continúa rechazando esa posibilidad y sostiene que debe prevalecer la voluntad de los habitantes de las islas, una postura que Argentina cuestiona.

Además del canciller, también expondrán especialistas vinculados a la causa Malvinas, mientras que representantes de los isleños presentarán la posición británica. La audiencia volverá a poner en el centro de la agenda internacional uno de los reclamos históricos de la política exterior argentina.

Fuente: Infobae

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