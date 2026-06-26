El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que también incluye una causa por supuesto lavado de dinero.

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La presentación fue realizada ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien conduce el expediente. El pedido se produjo luego de que la causa sumara nuevos elementos de prueba, entre ellos la difusión de videos en los que aparece la exesposa de Insaurralde, Jesica Cirio, manipulando importantes cantidades de dólares dentro de la vivienda que ambos compartían.

Días antes, por orden judicial, fueron allanados dos inmuebles vinculados a Cirio y a su expareja Elías Piccirillo, procedimientos que se enmarcan en la investigación destinada a determinar el origen de los fondos y el patrimonio del exfuncionario.

La causa cobró notoriedad pública en 2023 tras la difusión de imágenes de Insaurralde navegando por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido" junto a Sofía Clerici, episodio que derivó en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de su renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

Con el nuevo planteo del fiscal, será ahora el juez Armella quien deberá resolver si hace lugar al pedido de detención mientras avanza la investigación judicial. La causa continúa en desarrollo.

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