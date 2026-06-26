La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la defensa de Cristina Fernández y confirmó sin cambios las condiciones de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad, manteniendo la tobillera electrónica y las restricciones vigentes sobre visitas y uso de espacios comunes.

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El fallo de la Sala IV ratificó la resolución del Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que el buen comportamiento no habilita automáticamente una flexibilización del régimen, sino que constituye el requisito básico para conservar el beneficio de detención fuera de una unidad penitenciaria.

En esa línea, los jueces remarcaron que el monitoreo electrónico es la regla general, salvo excepciones médicas o técnicas que en este caso no se acreditaron.

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Respecto al régimen de visitas, se mantuvo el esquema más restrictivo fijado tras el episodio de noviembre de 2025: encuentros limitados a dos veces por semana, con un máximo de tres personas por jornada y autorización judicial previa.

Finalmente, el tribunal también avaló las limitaciones horarias para el uso de la terraza del inmueble, al considerar que buscan equilibrar el derecho al esparcimiento de la ex mandataria con la convivencia del resto de los residentes del edificio.

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