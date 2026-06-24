El economista Adrián Ravier confirmó que el próximo martes a las 11:00 encabezará su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, tras presentar su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación, cargo que ocupaba desde diciembre de 2025 por la provincia de La Pampa.

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Como instancia previa, el funcionario realizará su presentación institucional este viernes a las 11:00 en la Casa Rosada. El acto contará con transmisión en vivo y estará abierto a los periodistas acreditados en la sede gubernamental.

A través de un mensaje público, Ravier informó que el cuerpo legislativo aceptó su dimisión y expresó su agradecimiento a la ciudadanía pampeana, al tiempo que aseguró haber ejercido su mandato “con la convicción orientada hacia las ideas de la libertad”.

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Su desembarco en el Ejecutivo se produce tras un período de transición coordinado junto al secretario de Prensa, Fabián Fernández. Desde el Gobierno anticiparon que el vocero tendrá una fuerte presencia institucional, participará en reuniones de Gabinete y mantendrá funciones diferenciadas de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La incorporación de Ravier forma parte de una estrategia del presidente Javier Milei para redefinir la comunicación oficial, hasta ahora concentrada en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El nuevo esquema apunta a priorizar un enfoque económico, con explicaciones técnicas del programa de gobierno y un tono más sobrio en la relación con el periodismo.

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En ese marco, el propio vocero adelantó que buscará responder a las consultas bajo principios de transparencia e información fehaciente, en línea con una estrategia que procura reducir la confrontación mediática y fortalecer la comunicación institucional.