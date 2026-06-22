El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, inició este lunes sus actividades en Casa Rosada con una reunión junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien reemplazará en la función de portavoz del Gobierno nacional.

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Tras el encuentro, Adorni destacó la incorporación del economista al equipo de gestión y señaló que tendrá una tarea clave en la difusión de las medidas oficiales. “Su función será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país”, expresó a través de sus redes sociales.

Por su parte, Ravier agradeció la confianza del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que ya se encuentra trabajando en los primeros pasos de su nueva responsabilidad.

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Según trascendió desde el entorno gubernamental, la intención es que el nuevo vocero imprima un perfil más institucional y técnico a la comunicación oficial, con especial énfasis en los temas económicos y de gestión. Durante la jornada también mantendrá reuniones con otras áreas vinculadas a la comunicación presidencial para definir la estructura y el alcance de su trabajo.

La llegada de Ravier se produce en medio de una etapa de reconfiguración dentro del Gobierno y mientras la oposición impulsa iniciativas para interpelar a Adorni por la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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Fuente: Infobae

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